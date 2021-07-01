На популярном пляже в Одессе обнаружили слив канализации
Его спрятали прямо над настилом в знаменитой одесской Аркадии. Об этом сообщает местный паблик «Одесса как она есть» и публикует фотографии в придачу, передает Politeka.net.
«В Аркадии под настилом припрятался слив канализации. Добро пожаловать на шлакопляж!», - говорится в публикации.
Пользователи в соцсетях крайне возмущены увиденным.
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«Какой ужас, фу!»,
«Тем, кто там отдыхает, пофиг»,
«Это ж надо, никогда такого не было и вот опять»,
"Теперь брезгливость от пляжа останется на долго",- пишут в сети.
Ранее мы сообщали, в городе Черноморске Одесской области отдыхающим запрещено купаться в море.
На пляже вывесили красный флаг, который свидетельствует о запрете в связи с загрязнением морской воды фекалиями.
"На пляже Черноморска вывесили красный флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено», - отмечается в публикации.
Напомним, что нечистоты обнаружили в Черном море, отдыхающим запрещено купаться: видео беспредела
А еще Politeka писала, что одесские курорты заполонили маленькие "хищники", фото
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