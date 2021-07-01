На популярном пляже в Одессе обнаружили слив канализации

Его спрятали прямо над настилом в знаменитой одесской Аркадии. Об этом сообщает местный паблик «Одесса как она есть» и публикует фотографии в придачу, передает Politeka.net.

«В Аркадии под настилом припрятался слив канализации. Добро пожаловать на шлакопляж!», - говорится в публикации.

Пользователи в соцсетях крайне возмущены увиденным.

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«Какой ужас, фу!»,

«Тем, кто там отдыхает, пофиг»,

«Это ж надо, никогда такого не было и вот опять»,

"Теперь брезгливость от пляжа останется на долго",- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, в городе Черноморске Одесской области отдыхающим запрещено купаться в море.

На пляже вывесили красный флаг, который свидетельствует о запрете в связи с загрязнением морской воды фекалиями.

"На пляже Черноморска вывесили красный флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено», - отмечается в публикации.

Напомним, что нечистоты обнаружили в Черном море, отдыхающим запрещено купаться: видео беспредела

А еще Politeka писала, что одесские курорты заполонили маленькие "хищники", фото

Также Politeka сообщала, что что июль начнётся с ливней и гроз: синоптики огорошили прогнозом на середину лета