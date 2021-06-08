В Одесі тривають пошуки безвісти зниклого високопоставленого офіцера прикордонної служби Олексія Черткова

Капітан першого рангу рано вранці 1 червня вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, і відтоді про нього ніхто нічого не чув.

Як повідомляє видання Суспільне , станом на ранок 8 червня ніякої нової інформації про місце знаходження офіцера немає.

"На жаль, немає інформації, яку ми могли повідомити. Пошуки тривають, їх ніхто не зупиняв. Все ретельно перевіряється, проводяться опитування. І ми, і слідчі збираємо максимальну інформацію. Ми повідомили всі правоохоронні структури, які можуть бути допоміжними в цьому питанні", - повідомила прес-секретар Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк.

Раніше вона заявляла, що версії про зникнення військового не розголошуються, оскільки це може нашкодити слідству.

Зараз до пошуків залучена військова контррозвідка СБУ. Відкрито кримінальну справу.

Зазначимо, що журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що слідство на даний час відпрацьовує різні версії і шукає свідків.

"На даний момент ніхто не знає куди пропав високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі по самій річці. Слідство відпрацьовує найрізноманітніші версії, йде Перевірка способу життя, контактів, Пошук свідків, Хто бачив або має інформацію про місцезнаходження Чорткова", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

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