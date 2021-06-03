В Одессе жена изрезанного пластического хирурга заговорила, сообщив свою версию случившегося
Видеообращение женщины появилось в телеграм-канале «Новости Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Напомним, что ведущей пластический хирург из военного госпиталя Алексей Сыновей и одесский рэпер Денис Бугайчук жестоко подрались Якобы из-за новой жены врача Алины Шавининой.
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Она пожаловалась своему «любовнику» на насилие со стороны хирурга и уехала к маме. В дальнейшем доктор приехал к жене и тёще, а Алина вызвала туда же Дениса.
Мужчины устроили бой один на один, в котором победил рэпер. Тогда хирург достал нож и начал угрожать оппоненту, в результате рэпер отбил удар, достал свой нож и нанёс хирургу 13 проникающих ранений. У пострадавшего были пробиты лёгкое, печень, желудок и кишечник.
Его более четырёх часов оперировала бригада из пяти хирургов в ближайшей больнице № 11. Затем его перевезли в военный госпиталь, где он работает.
Алина Шавилина сообщила о самочувствии мужа, она говорит, что он находится в стабильном тяжелом состоянии в реанимации.
Кроме того, она опровергает близкие отношения с рэпером Денисом.
"Хочу прояснить момент с Денисом: мы не любовники, никакой интимной связи у меня с ним не было. Я готова протий полиграф, чтобы это доказать", - оправдывается жена хирурга.
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