В одном из районов Одессы порезали врача
Как сообщает издание
По информации свиделей случившегося, супруга военного медика позвонила какому-то мужчине и попросила приехать, чтобы забрать ее.
Когда молодой человек приехал домой к врачу, то доктор решил не отдавать жену, в результате чего конфликт перерос в драку, где 29-летний гость взял нож и ударил им медика.
Судя по снимкам, которые приводит издание, доктор потерял много крови.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Остановилось сердце выдающегося украинца, его знали далеко за пределами нашей страны: "Был единственным..."
Полякова на "Мастер Шеф" разгневала украинцев, новое видео: "Стыдно за..."
Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... "
Большое горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №11.
А полиция задержала подозреваемого.
По информации издания, пострадавший медик работает в военном госпитале Одессы.
До этого мы сообщали, в Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку.
Преступление произошло вчера, 29 мая, приблизительно 14:00 в селе Троицкое. Об этом
Отмечается, что подозреваемый затащил ребенка в нежилой дом на улице Днестровской, 1.
Полиция подозревает мужчину 35-40 лет, среднего роста с темными волосами. Правая рука в гипсе или перемотана бинтами. Был одет в безрукавку темного цвета, белую футболку и темный брюки, при себе может иметь рюкзак.
Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы
А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"
Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии