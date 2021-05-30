В одном из районов Одессы порезали врача

Как сообщает издание УСИ, поножовщина случилась днем в воскресенье 30 мая на улице Промышленной.

По информации свиделей случившегося, супруга военного медика позвонила какому-то мужчине и попросила приехать, чтобы забрать ее.

Когда молодой человек приехал домой к врачу, то доктор решил не отдавать жену, в результате чего конфликт перерос в драку, где 29-летний гость взял нож и ударил им медика.

Судя по снимкам, которые приводит издание, доктор потерял много крови.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №11.

А полиция задержала подозреваемого.

По информации издания, пострадавший медик работает в военном госпитале Одессы.

До этого мы сообщали, в Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку.

Преступление произошло вчера, 29 мая, приблизительно 14:00 в селе Троицкое. Об этом сообщается в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть". Кроме того, там поделились фотографией подозреваемого.

Отмечается, что подозреваемый затащил ребенка в нежилой дом на улице Днестровской, 1.

Полиция подозревает мужчину 35-40 лет, среднего роста с темными волосами. Правая рука в гипсе или перемотана бинтами. Был одет в безрукавку темного цвета, белую футболку и темный брюки, при себе может иметь рюкзак.

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