В Одессе порезали пластического хирурга , врач получил 13 глубоко проникающих ножевых ранений

Подробности драки с поножовщиной сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса». Также там показали кадры боя один на один, который случился 30 мая на улице Промышленной, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В публикации отмечается, что потерпевшим оказался ведущий пластический хирург из военного госпиталя Алексей Сыновец, который "не поделил жену" с ее любовником рэпером Денисом.

Супруга пластического хирурга позвонила своему другу и сказала, что Сыновец ее избивает, после чего уехала к маме.

"Приехал хирург туда, начал там их гонять, она позвонила любовнику-рэперу и тот приехал. Они там устроили бои один на один", - сообщают в телеграм-канале.

Когда хирург стал проигрывать поединок, то принялся угрожать рэперу тычковым ножом.

"Любовник удар отбил, достал свой нож и засунул его в хирурга несколько раз. Вот и сказочке конец, хирург в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а рэпера закрыли", - говорится в публикации.

По данным телеграм-канала пострадавший доктор получил 13 глубоко проникающих ранений, его оперировала бригада из 5 хирургов, более 4 часов.

В частности, у него пробито легкое, печень, зашивали желудок и кишечник. Мужчина находился в коме.

Обратим внимание, что за дракой наблюдали зрители и сама женщина. Никто не разнимал соперников и полицию не вызывал.

Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы

А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"

Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии