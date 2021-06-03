В Одессе третий день ищут бесследно пропавшего высокопоставленного офицера погранслужбы Алексея Черткова
Капитан первого ранга рано утром еще 1 июня вышел из своего дома на улице Грушевского, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. К поискам привлечена военная контрразведка СБУ. Открыто уголовное дело.
В тоже время жена капитана вечером того же дня заявила полиции, что он вернулся, но женщина его домой не пустила.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что эта информация оказалась неправдивой. Об этом свидетельствует проверка с камер наблюдения.
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«По данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался. Таким образом, информация об обнаружении Черткова, поступившая вечером 1 июня, не подтвердилась", - написала у себя в Фейсбук журналист.
Следствие в настоящее время отрабатывает различные версии и ищет свидетелей.
"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова", - отметил он.
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