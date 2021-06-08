В Одессе продолжаются поиски без вести пропавшего высокопоставленного офицера погранслужбы Алексея Черткова

Капитан первого ранга рано утром 1 июня вышел из своего дома на улице Грушевского, и с тех пор о нем никто ничего не слышал.

Как сообщает издание Суспільне , по состоянию на утро 8 июня никакой новой информации о месте находжении офицера не имеется.

"К сожалению, нет информации, которую мы могли сообщить. Поиски продолжаются, их никто не останавливал. Все тщательнейшим образом проверяется, проводятся опросы. И мы, и следователи собираем максимальную информацию. Мы сообщили все правоохранительные структуры, которые могут быть вспомогательными в этом вопросе ", - сообщила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

Ранее она заявляла, что версии об исчезновении военного не разглашаются, поскольку это может навредить следствию.

Сейчас к поискам привлечена военная контрразведка СБУ. Открыто уголовное дело.

Отметим, что журналист Юрий Бутусов сообщал, что следствие в настоящее время отрабатывает различные версии и ищет свидетелей.

"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова", - написал он на своей странице в Фейсбук.

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