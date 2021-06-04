За таке можна отримати термін

В Одеській області жінка під покровом ночі вималювала пам'ятник героям АТО

Однак їй не пощастило, вандалку зафіксували камери відеоспостереження.

Наруга над новим пам'ятником українським військовим, загиблим в зоні АТО та ООС, сталося в ніч на 3 червня в селі Мирне Біляївського району. Про це у Facebook повідомив настоятель місцевого храму Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України Василь Єдін, передає Politeka.net

Священнослужитель звернувся до порушниці повідомивши, що заява в поліцію вже написана, а також оповіщена СБУ. Настоятель також зазначив, що за осквернення пам'ятників можуть дати термін.

"Прохання прийти до мене, пам'ятник Ми відновили. Тому що наруга над державною символікою (гербом) — це серйозна справа, яка карається позбавленням волі до трьох років згідно з чинним законодавством. І справою займатимуться відповідні органи. Заяву в поліцію вже вночі надано, в СБУ повідомили, але ще не надто пізно все зупинити і виправити", - написав священик.



Раніше ми писали, біля Одеської ОДА облили фекалями пам'ятний знак українським військовим, загиблим в зоні АТО і ООС.

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