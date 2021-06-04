В Одесской области женщина под покровом ночи изрисовала памятник героям АТО
Однако ей не повезло, вандалку зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Надругательство над новым памятником украинским военным, погибшим в зоне АТО и ООС, произошло в ночь на 3 июня в селе Мирное Беляевского района. Об этом в Facebook сообщил настоятель местного храма Успения Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины Василий Един, передает Politeka.net
Священнослужитель обратился к нарушительнице сообщив, что заявление в полицию уже написано, а также оповещено СБУ. Настоятель также отметил, что за осквернение памятников могут дать срок.
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«Просьба прийти ко мне, памятник мы восстановили. Потому что надругательство над государственной символикой (гербом) — это серьезное дело, которое карается лишением свободы до трех лет согласно действующему законодательству. И делом будут заниматься соответствующие органы. Заявление в полицию уже ночью предоставлено, в СБУ сообщили, но еще не слишком поздно все остановить и исправить», — написал священник.
Ранее мы писали, возле Одесской ОГА облили фекалями памятный знак украинским военным, погибшим в зоне АТО и ООС.
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