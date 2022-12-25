Як пише Politeka.net , два захисники України були родом із міста Южне, Одеська область. Про це повідомляє "штаб Южненської громади" у телеграм.
Зазначається, що першим загиблим є головний сержант та командир стрілецького відділення 50-річний Станіслав Годовенко. Герой віддав життя поблизу населеного пункту Озерянівка, що під Бахмутом. Сержантові було 52 роки.
Другим загиблим є солдат Сергій Чайковський, який боровся із ворогом на Херсонщині. 12 грудня герой загинув, коли йому було 52 роки.
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