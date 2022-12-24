На Одессчине отец во время конфликта забил своего сына до смерти, скрывая правду от полицейский на допросе.

В Одесской области во время конфликта 58-летний отец убил родного 36-летнего сына, а правоохранителям придумал иную версию произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Стало известно, что происшествие произошло в Сафьяновской громаде.

Приехав по указанному адресу, правоохранители установили, что между нетрезвыми отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого словесная перепалка переросла в драку.

Во время ссоры отец деревянной палкой побил по голове своего сына, после чего попросту ушел спать. Утром, проснувшись, он обнаружил сына без признаков жизни.

Испугавшись, мужчина придумал историю о нападении неизвестных, не желая признавать вину. Теперь горе-отцу грозит до 10 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

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26-летний одессит позвонил в полицию и сообщил о том, что застрелил знакомую.

Парень пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков показал охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в голову.

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