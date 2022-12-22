Сегодня, 22 декабря, исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение, которому не будут рады некоторые жители.

Так, уже с 1 января в Одессе в два раза увеличится стоимость аренды коммунальной территории для размещения торговых киосков и летних площадок кафе.

Согласно решению, аренда одного квадратного метра земли для установки киоска площадью до 25 квадратных метров обойдется в 70 гривен, летних площадок — 60 гривен, торговых автоматов, платежных терминалов, холодильных прилавков — 210.

За аренду места для размещения лотка нужно будет заплатить 175 гривен за квадратный метр.

Контроль за исполнением этого решения был возложен на заместителя городского головы Павла Вугельмана.

Действующие тарифы на аренду мест установки киосков и летних площадок были приняты в Одессе в 2013 году и с тех пор не пересматривались.

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