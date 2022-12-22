Так, уже с 1 января в Одессе в два раза увеличится стоимость аренды коммунальной территории для размещения торговых киосков и летних площадок кафе.
Согласно решению, аренда одного квадратного метра земли для установки киоска площадью до 25 квадратных метров обойдется в 70 гривен, летних площадок — 60 гривен, торговых автоматов, платежных терминалов, холодильных прилавков — 210.
За аренду места для размещения лотка нужно будет заплатить 175 гривен за квадратный метр.
Контроль за исполнением этого решения был возложен на заместителя городского головы Павла Вугельмана.
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Действующие тарифы на аренду мест установки киосков и летних площадок были приняты в Одессе в 2013 году и с тех пор не пересматривались.
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