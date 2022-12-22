Без прилетов, но с тревогой: так ночь на 22 декабря прошла в Одесской области. Противник в очередной раз атаковал южный регион, однако украинские силы ПВО – на высоте.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, хотя и с сигналом воздушной тревоги. Ночью враг пытался атаковать юг нашего государства ракетой Х-59 с самолета Су-35. Силы ПВО вражину "минуснули". Верим и поддерживаем ВСУ!" – отметил Братчук.

По информации канала "Николаевский Ванек", информационно сотрудничающего с Силами обороны юга, это произошло около часа ночи.

Приблизительно в это же время (в 00:57), по данным Николаевской ОВА, в результате ракетных обстрелов населенного пункта Очаковской общины были повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.