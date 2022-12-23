Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Одесситы в возрасте 35 и 44 лет публично в общественных местах призывали людей поддержать власть РФ, называли войну в Украине «освободительной операцией».
Младший по возрасту мужчина называл Крым территорией РФ и восхвалял Путина, а старший уверял, что после наступления в нашем государстве «русского мира» улучшится уровень жизни.
Фигурантам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг в Харькове,
задержала СБУ.
Как сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 20 декабря, харьковчанин выступал перед камерами пропагандистов рф и агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов.
«Когда попытки Москвы захватить город провалились, злоумышленник решил «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Для этого соблюдались меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», – говорится в сообщении.
Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".
Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.