Еще два защитника из Одесской области отдали свои жизни за Украину.

Как пишет Politeka.net, два защитника Украины были родом из города Южное, Одесская область. Об этом сообщает "штаб Южненской громады" в телеграм.

Отмечается, что первым погибшим является главный сержант и командир стрелкового отделения 50-летний Станислав Годовенко. Герой отдал жизнь вблизи населенного пункта Озеряновка, что под Бахмутом. Сержанту было 52 года.

Вторым погибшим является солдат Сергей Чайковский, который сражался с врагом на Херсонщине. 12 декабря герой погиб, когда ему было 52 года.

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