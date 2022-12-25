Как пишет Politeka.net, два защитника Украины были родом из города Южное, Одесская область. Об этом сообщает "штаб Южненской громады" в телеграм.
Отмечается, что первым погибшим является главный сержант и командир стрелкового отделения 50-летний Станислав Годовенко. Герой отдал жизнь вблизи населенного пункта Озеряновка, что под Бахмутом. Сержанту было 52 года.
Вторым погибшим является солдат Сергей Чайковский, который сражался с врагом на Херсонщине. 12 декабря герой погиб, когда ему было 52 года.
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