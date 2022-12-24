В Белгороде-Днестровском в Одесской области двух мужчин подозревают в ограблении местного волонтерского штаба.
Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
По информации правоохранителей, подозреваемые ночью сломали окно, залезли в помещение штаба и после ограбления спрятали часть вещей на кладбище. Другую часть разыскивают полицейские.
Им объявили подозрение по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до десяти лет за решеткой.
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