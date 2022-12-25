На Одесчине встретили троих защитников Змеиного, которые пребывали девять месяцев в российском плену.

Как пишет Politeka.net, 24 декабря, в Одесской области, встретили троих защитников Змеиного, которые были в плену на протяжении 9 месяцев. Андрей Высоченко, Никита Журьян и Евгений Коновка прибыли обратно в родную Килию. Об этом сообщает глава общины Вячеслав Чернявский в своем Фейсбуке.

"Многие килейцы пришли встречать и поздравлять с возвращением в родной город! Трижды Слава нашим Героям! Благодарю вас за защиту родной земли, мужество и выдержку. Желаю вам и вашим родным здоровья и долгой счастливой судьбы. С верой в Победу ждем возвращения всех наших Защитников!", - написал Вячеслав.

Украинцы радостно встретили эту новость в комментариях:

"Хорошая, радостная весточка для всех. Скорейшего возвращения наших защитников домой";

"с возвращением наши родные! Не одного из них не знаю а сердце плачет. Храни вас Бог! Вы лучшее, крепкого здоровья вам. Пусть каждый вернется...Здоровым!".

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