Как пишет Politeka.net, 24 декабря, в Одесской области, встретили троих защитников Змеиного, которые были в плену на протяжении 9 месяцев. Андрей Высоченко, Никита Журьян и Евгений Коновка прибыли обратно в родную Килию. Об этом сообщает глава общины Вячеслав Чернявский в своем Фейсбуке.
"Многие килейцы пришли встречать и поздравлять с возвращением в родной город! Трижды Слава нашим Героям! Благодарю вас за защиту родной земли, мужество и выдержку. Желаю вам и вашим родным здоровья и долгой счастливой судьбы. С верой в Победу ждем возвращения всех наших Защитников!", - написал Вячеслав.
Украинцы радостно встретили эту новость в комментариях:
"Хорошая, радостная весточка для всех. Скорейшего возвращения наших защитников домой";
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"с возвращением наши родные! Не одного из них не знаю а сердце плачет. Храни вас Бог! Вы лучшее, крепкого здоровья вам. Пусть каждый вернется...Здоровым!".
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