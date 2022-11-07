Украинский летчик-легенда Игорь Бедзай, заместитель командующего ВМС по авиации, погиб во время первого штурма нашими воинами острова Змеиный. 49-летнего Героя не стало 7 мая, но подробности о том, что произошло, появились только сейчас.

Их опубликовало издание "Украинская правда".

Источник журналистов рассказал, что в ходе этой операции общие потери Вооруженных сил Украины составили около 10 человек и один катер.

Вертолет полковника Бедзая был сбит врагом в небе над Одесской областью. Его воздушное судно выполняло роль подстраховки.

Как утверждают собеседники УП, все геликоптеры, непосредственно штурмовавшие остров, вернулись на базы.

Бедзай ранее был командиром 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС. Еще при жизни о нем и его мастерстве ходили легенды.

Герой был уроженцем Николаева. В 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, 10-я бригада морской авиации под руководством Бедзая стала единственным подразделением Вооруженных сил, сумевшим вывести с полуострова свою боевую технику.

Бедзай посмертно получил звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" (11 мая 2022 года) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, маршрутка с пассажирами вспыхнула на Одесчине, людей спас курсант.

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