Спецслужби затримали завербованого росіянами мешканця Одеської області, який наводив удари дронів-камікадзе по південному регіону.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Фейсбук.

За їхніми даними, мешканець міста Рені розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових та правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Крім того, він встановлював точні координати блок-постів та об'єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

«Ці дані ворог планував використовувати для підготовки диверсій та повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе», - йдеться у повідомленні.

За інформацією силовиків, зрадник передавав ворогові розвіддані через анонімний телеграм-канал, у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з докладним описом "спостережень".

У СБУ зазначили, що зловмисника затримали на гарячому, коли він намагався передати відомості російським окупантам.

Також у прес-центрі показали листування агента із росіянами.

Нагадаємо, дрони-камікадзе атакували Одещину – від потужної пожежі, спричиненої атакою, небо почервоніло.

Раніше дрони атакували центр Одеси.

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