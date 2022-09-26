ВСУ ударили по центру управления и подготовки иранских дронов - оккупанты обустроили его в поселке Чулаковка на Херсонщине, что неподалеку от Кинбурнской косы.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, оккупанты думали, "что это труднодоступное место. И людей вокруг немного".

«Но украинская разведка вместе с мастерами высокоточной стрельбы отработали на «отлично». Вместе с центром сгорели автобус и до десяти «КУНГов», не говоря уже о легковых автомобилях. Судя по громкости попадания, попали также в БК. Иранские ударные дроны-камикадзе серьезная проблема, но теперь наши ребята знают, как с ней бороться», - подчеркнул Цаплиенко.

По неподтвержденным данным, были ликвидированы не только российские оккупанты, но и иранцы.

«Порядка двух десятков иранцев сегодня отправились к 72 гуриям. Российские упыри, численностью до четырех десятков, направились вдогонку за «русским кораблем». Хотя разницы здесь нет», - сообщил журналист.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук «бавовну» подтвердил, но без подробностей.

«Бавовнятко посетило оккупантов на Кинбурнской косе. Очень удачно», – написал Братчук в своем телеграмм-канале.

Напомним, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали Одесчину – от мощного пожара, вызванного атакой, небо покраснело.

Ранее дроны атаковали центр Одессы.

Также напомним, что Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве в ответ на поставки иранских вооружений россии.

23 сентября украинские военные сбили по меньшей мере семь российских беспилотников иранского производства, которыми российские военные атаковали Одессу.

Ранее Иран отрицал поставки дронов России.