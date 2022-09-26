Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, оккупанты думали, "что это труднодоступное место. И людей вокруг немного".
«Но украинская разведка вместе с мастерами высокоточной стрельбы отработали на «отлично». Вместе с центром сгорели автобус и до десяти «КУНГов», не говоря уже о легковых автомобилях. Судя по громкости попадания, попали также в БК. Иранские ударные дроны-камикадзе серьезная проблема, но теперь наши ребята знают, как с ней бороться», - подчеркнул Цаплиенко.
По неподтвержденным данным, были ликвидированы не только российские оккупанты, но и иранцы.
«Порядка двух десятков иранцев сегодня отправились к 72 гуриям. Российские упыри, численностью до четырех десятков, направились вдогонку за «русским кораблем». Хотя разницы здесь нет», - сообщил журналист.
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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук «бавовну» подтвердил, но без подробностей.
«Бавовнятко посетило оккупантов на Кинбурнской косе. Очень удачно», – написал Братчук в своем телеграмм-канале.
Напомним, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали Одесчину – от мощного пожара, вызванного атакой, небо покраснело.
Ранее дроны атаковали центр Одессы.
Также напомним, что Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве в ответ на поставки иранских вооружений россии.
23 сентября украинские военные сбили по меньшей мере семь российских беспилотников иранского производства, которыми российские военные атаковали Одессу.
Ранее Иран отрицал поставки дронов России.