Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Тричі окупанти влучили в адмінбудівлю в центрі міста. Наразі триває рятувальна операція і гасіння пожежі.

Один дрон був збитий силами протиповітряної оборони. За попередніми даними, людських втрат немає.

Братчук висловив обурення з приводу того, що одразу після влучань по місту в рашистських пабліках почали публікувати кадри з місця, та пригрозив українцям кримінальною відповідальністю.

"За які кадри в соцмережах вам загрожує кримінальна відповідальність? Ракети, які летять або кудись потрапили, місця обстрілу або потрапляння снаряда, адреси чи координати боїв. Назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи. Переміщення українських військових, військові об'єкти, номери автомобілів, бронетехніки.Робота протиповітряної оборони.Потерпілі чи загиблі (крім офіційних даних)", — пояснив спікер ОВА.

За поширення даних про направлення або переміщення зброї та боєприпасів загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За оприлюднення в соцмережах інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ – від 5 до 8 років за ґратами.

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