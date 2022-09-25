Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Трижды оккупанты попали в админздание в центре города. В настоящее время идет спасательная операция и тушение пожара.

Один дрон был сбит силами противовоздушной обороны. По предварительным данным, человеческих потерь нет.

Братчук выразил возмущение по поводу того, что сразу после попаданий по городу в рашистских пабликах начали публиковать кадры с места ,и пригрозил украинцам уголовной ответственностью.

"За какие кадры в соцсетях вам грозит уголовная ответственность? Летящие или куда-то попавшие ракеты, места обстрела или попадания снаряда, адреса или координаты боев. Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы. Перемещение украинских военных, военные объекты, номера автомобилей, бронетехники. Работа противовоздушной обороны. Пострадавшие или погибшие (кроме официальных данных)", — пояснил спикер ОВА.

За распространение данных о направлении или перемещении оружия и боеприпасов грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. За обнародование в соцсетях информации о перемещении, движении или размещении ВСУ – от 5 до 8 лет за решеткой.

Напомним, в Одессе протестовали против памятника императрице, фото.

Также о деские зенитчики сбили сразу три бомбардировщика россиян.

Также Politeka.net писала о страшном ДТП на трассе Одесса-Рени, жертвами которой стали 27-летний мужчина и его маленький сын.