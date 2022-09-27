Об этом сообщает пресс-служба
По их данным, житель города Рени разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.
Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения
«Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе», - говорится в сообщении.
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Согласно информации силовиков, предатель передавал врагу разведданные через анонимный телеграмм-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".
В СБУ отметили, что злоумышленника задержали на горячем, когда он пытался передать сведения российским оккупантам.
Также в пресс-центре показали переписку агента с россиянами.
Напомним, дроны-камикадзе атаковали Одесчину – от мощного пожара, вызванного атакой, небо покраснело.
Ранее дроны атаковали центр Одессы.
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