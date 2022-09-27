Спецслужбы задержали завербованного россиянами жителя Одесской области, который наводил удары дронов-камикадзе по южному региону.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Фейсбук.

По их данным, житель города Рени разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения

«Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе», - говорится в сообщении.

Согласно информации силовиков, предатель передавал врагу разведданные через анонимный телеграмм-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".

В СБУ отметили, что злоумышленника задержали на горячем, когда он пытался передать сведения российским оккупантам.

Также в пресс-центре показали переписку агента с россиянами.

Напомним, дроны-камикадзе атаковали Одесчину – от мощного пожара, вызванного атакой, небо покраснело.

Ранее дроны атаковали центр Одессы.

Также напомним, журналист сообщил, как отомстили Ирану за дроны, которыми "кошмарят" Одесчину: отработали на «отлично»