Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в ОК «Юг». Так, согласно официальной информации, один дрон был уничтожен ПВО, однако еще два ударили по объекту военной инфраструктуры.

«В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно погибших и травмированных нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заверил, что ситуация в регионе контролируемая.

Тем временем в Сети появились фото, на которых видно, что небо над местом очередной вражеской атаки буквально покраснело из-за масштабного пожара.

Напомним, ранее, 25 сентября, дроны-камикадзе атаковали центр Одессы.

"Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", - говорилось в сообщении ОК «Юг».

Также сообщалось о новом коварном плане Путина, которій хочет выиграть время и оккупировать всю Украину.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве заправки в Одессе.