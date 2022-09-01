Про це у себе в Телеграм повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він зазначив, що терористична армія РФ вдарила двома ракетами типу Онікс із території тимчасово окупованого Криму.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар із території тимчасово окупованого Криму. Одна ракета "онікс" знищена силами ППО, друга потрапила у відкриту місцевість", - повідомив Братчук.

На щастя, постраждалих під час ворожої атаки немає.

Раніше ми писали, від російської збройної агресії постраждали 2405 навчальних закладів, 270 із них зруйновано повністю. У них вже ніколи не дзвонитиме перший дзвінок і лунатиме дитячий сміх.

«Перший урок, урок Миру, не відвідають 379 дітей, які загинули від рук окупантів. Ще 735 дітей поранено. Ми пам'ятаємо кожного з них», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з'явилося пояснення, чому Путін не бомбить Одесу, як Харків: "Він вимагає..."

Додамо також, що мер Одеси Труханов також повідомив, чому проти знесення пам'ятника Катерині ІІ.

Також Politeka.net писала, що одеситів попередили про небезпеку після шторму.