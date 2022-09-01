Об этом у себя в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что террористическая армия РФ ударила двумя ракетами типа Оникс с территории временно оккупированного Крыма.

"Одесчина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность", - сообщил Братчук.

К счастью, пострадавших во время вражеской атаки нет.

Ранее мы писали, от российской вооруженной агрессии пострадали 2405 учебных заведений, 270 из них разрушены полностью. В них уже никогда не будет звонить первый звонок и раздаваться детский смех.

«Первый урок, урок Мира, не посетят 379 детей, погибших от рук оккупантов. Еще 735 детей ранены. Мы помним каждого из них», - говорится в сообщении.

Напомним, появилось объяснение, почему Путин не бомбит Одессу, как Харьков: "Он требует..."

Добавим также, что мэр Одессы Труханов также сообщил, почему против сноса памятника Екатерине II.

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