Об этом у себя в
Он отметил, что террористическая армия РФ ударила двумя ракетами типа Оникс с территории временно оккупированного Крыма.
"Одесчина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность", - сообщил Братчук.
К счастью, пострадавших во время вражеской атаки нет.
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Ранее мы писали, от российской вооруженной агрессии пострадали 2405 учебных заведений, 270 из них разрушены полностью. В них уже никогда не будет звонить первый звонок и раздаваться детский смех.
«Первый урок, урок Мира, не посетят 379 детей, погибших от рук оккупантов. Еще 735 детей ранены. Мы помним каждого из них», - говорится в сообщении.
Напомним, появилось объяснение, почему Путин не бомбит Одессу, как Харьков: "Он требует..."
Добавим также, что мэр Одессы Труханов также сообщил, почему против сноса памятника Екатерине II.
Также Politeka.net писала, что одесситов предупредили об опасности после шторма.