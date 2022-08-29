Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью Corriere della Sera.

Так Труханов предположил, что россия не отказалась от планов по захвату Одессы.

«Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист и верю, что мы в итоге победим. Но война будет долгой и тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на оцепление Одессы с севера для соединения с Приднестровьем и фронтальный удар Черноморского флота с юга", — заявил Труханов.

Добавим, на днях третий президент Украины Виктор Ющенко в своем новом интервью заявил, что путин делает в Черном море «много подлых вещей».

«Россия – это оккупант. Я убежден, что к операции по вывозу зерна Россия не должна быть допущена, потому что этим Путин и Россия получают определённые комплименты, что «слушайте, граждане Африки, граждане Азии, вы не получили голод только по одной причине: гуманистической позиции России». А я убеждён, что мир должен был этот вопрос решать по-другому. Мы оставили Чёрное море как море для провокаций и военного использования Россией. Путин делает на Чёрном море не всё что угодно, но очень много подлых вещей», - говорил Ющенко.

Напомним, мэр Одессы Труханов также сообщил, почемупротив сноса памятника Екатерине II.

Добавим также, что украинцев озадачило награждение орденами Кошевого, Пикалова и других артистов.

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