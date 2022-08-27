Так, є висока ймовірність відриву від кріплення якірних мін, що розташовані в акваторії Чорного моря, у тому числі й біля Одеси.
Про це
"Будьте обережні! Після шторму в Чорному морі можливий зрив мін з якоря. Вони дрейфують до берега або детонують у воді і дуже небезпечні. Не наражайте себе і рідним на небезпеку!", - написав він у Telegram-каналі.
Зазначимо, що в ніч проти 27 серпня в Одесі вибухнула сильна гроза.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
У Чапліно попрощалися з дітьми, які загинули від рук росіян: "На момент удару були з батьками вдома"
Лукашенко, образивши Шольца та Макрона, перейшов до погроз: "Думаєте, ми язиком ляпаємо?"
Росія у вогні, площа пожеж збільшується з кожним днем: "Раніше армію залучали, а цього року..."
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський показав сина, що підріс, і красуню-дружину: "Прекрасна родина!"
Багатьох жителів налякали сильні вибухи, але це були лише гуркіт грому.
Тривогу на той момент не було оголошено.
Місцеві телеграм-канали показали негоду на відео.
Нагадаємо, масова бійка в одеській Аркадії через повістки Братчук зробив заяву: "Люди постійно йдуть..."
Також повідомлялося, що на вулиці посеред дня вбили музиканта, який збирав гроші для українських біженців.
Крім того, Politeka.net писала мертву жінку знайшли на звалищі під Одесою: поліція показала відео та розповіла подробиці