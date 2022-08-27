Так, є висока ймовірність відриву від кріплення якірних мін, що розташовані в акваторії Чорного моря, у тому числі й біля Одеси.

Про це повідомив речник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Будьте обережні! Після шторму в Чорному морі можливий зрив мін з якоря. Вони дрейфують до берега або детонують у воді і дуже небезпечні. Не наражайте себе і рідним на небезпеку!", - написав він у Telegram-каналі.

Зазначимо, що в ніч проти 27 серпня в Одесі вибухнула сильна гроза.

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Багатьох жителів налякали сильні вибухи, але це були лише гуркіт грому.

Тривогу на той момент не було оголошено.

Місцеві телеграм-канали показали негоду на відео.

Нагадаємо, масова бійка в одеській Аркадії через повістки Братчук зробив заяву: "Люди постійно йдуть..."

Також повідомлялося, що на вулиці посеред дня вбили музиканта, який збирав гроші для українських біженців.

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