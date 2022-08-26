По данным пресс-службы
Как оказалось, 44-летний житель Суворовского района Одессы на почве ревности избил свою 47-летнюю сожительницу.
К утру он обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, поэтому, чтобы скрыть следы преступления, положил тело в сумку и вынес в мусорный бак.
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Оттуда покойницу впоследствии увез мусоровоз на свалку.
Злоумышленник был задержан по месту жительства. Он не стал отрицать то, что сделал.
Фигуранту сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.
Напомним, ранее сообщалось о гибели в Одессе двух мужчин – тело одного нашли под окнами многоэтажки, а тело другого – в квартире.
Также сообщалось, что на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.
Кроме того, Politeka.net писала о подробностях трагедии под Киевом, где расстреляли семью.