На мусорной свалке вблизи Одессы нашли тело мертвой женщины, полиция сообщила, кто с ней расправился и показала предполагаемого убийцу.

По данным пресс-службы ГУНП в Одесской области, утром 24 августа в поступил сигнал о том, что под Одессой на свалке в Дальницком карьере нашли тело обнаженной женщины.

Как оказалось, 44-летний житель Суворовского района Одессы на почве ревности избил свою 47-летнюю сожительницу.

К утру он обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, поэтому, чтобы скрыть следы преступления, положил тело в сумку и вынес в мусорный бак.

Оттуда покойницу впоследствии увез мусоровоз на свалку.

Злоумышленник был задержан по месту жительства. Он не стал отрицать то, что сделал.

Фигуранту сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Одессе двух мужчин – тело одного нашли под окнами многоэтажки, а тело другого – в квартире.

Также сообщалось, что на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.

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