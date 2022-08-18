Обстоятельства смерти двух мужчин, одному из которых было всего 22 года, расследуют полицейские Одессы.

Так, на днях в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки в Успенском переулке обнаружили тело молодого человека, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Одесчины.

Было установлено, что погибшим является 22-летний горожанин, который накануне предоставил ложное сообщение, что он стал жертвой разбойного нападения.

«В ходе установления обстоятельств гибели молодого одессита и осмотра его квартиры правоохранители обнаружили там тело еще одного горожанина в возрасте 39 лет с ножевыми ранениями. В доме были признаки борьбы и нож со следами крови», - рассказали в полиции.

Шаг за шагом полицейские установили обстоятельства двух трагедий. Так, по предварительной версии, владелец жилья, из-за многочисленных долгов, в собственной квартире убил знакомого.

Чтобы объяснить наличие ранений на руках, полученных во время борьбы с потерпевшим, он обратился в полицию, где рассказал о двух незнакомцах, которые набросились на него с ножом, порезали ему руки и отобрали нотбук. На самом же деле компьютер он сам сдал в ломбард еще в июле.

«Когда же правоохранители установили, что гражданин инсценировал преступление, тот ушел домой и покончил с собой, выпрыгнув с балкона, расположенного на шестом этаже многоэтажки», - рассказали в полиции.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.

Также сообщалось о подробностях трагедии под Киевом, где расстреляли семью.