В сети распространили видео, как местные жители подрались с полицией в Одессе, спикер ОВА Сергей Братчук уже отреагировал.

Инцидент произошел в пятницу вечером в Аркадии.

Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Курс Одесса».

По данным очевидцев, правооохранители пытались вручить повестку одесситу, а тот решил отбиться от службы физическим способом.

«Последнюю пятницу этого лета в Аркадии решили отпраздновать массовой дракой 😬», - говорится в сообщении. Других подробностей нет.

В эфире единого телемарафона спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал ситуацию.

«Давайте говорить откровенно, есть отдельный случай и про него нужно говорить и разбираться, но это не массовое явление. У нас каждый день и мы это видим, люди отправляются на учебные сборы, чтобы обучаться и иметь навыки ведения боевых действий. То есть люди постоянно идут на фронт. У нас сейчас такая ситуация, что даже не все желающие могут попасть в части и подразделения", - заявил он.

При этом Братчук подтвердил, что повестки могут вручать на улицах и пляжах - закон это не запрещает.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Одессе двух мужчин – тело одного нашли под окнами многоэтажки, а тело другого – в квартире.

Также сообщалось, что на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.

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