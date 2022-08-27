Одесситов предупреждают, что после ночного шторма мины могут сорваться с якоря и устроить неприятный сюрприз у берега.

Так, есть высокая вероятность отрыва от крепления якорных мин, расположенных в акватории Черного моря, в том числе и возле Одессы.

Об этом сообщил спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук.

"Будьте осторожны! После шторма в Черном море возможен срыв мин с якоря. Они дрейфуют к берегу или детонируют в воде и очень опасны. Не подвергайте себя и родным опасности!",- написал он в Telegram-канале.

Отметим, что в ночь на 27 августа в Одессе разразилась сильная гроза.

Многих жителей напугали сильные взрывы, но это были всего лишь раскаты грома.

Тревога в тот момент не была объявлена.

Местные телеграм-каналы показали непогоду на видео.

Напомним, массовая драка в одесской Аркадии из-за повесток, Братчук сделал заявление: "Люди постоянно идут..."

Также сообщалось, что на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.

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