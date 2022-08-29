Так, в интервью Corriere della Sera Труханов заявил, что вообще против сноса статуй.
«От того, что мы разрушим памятники, история не изменится. Я знаю, что собрана петиция с 25 000 подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", - высказал свою точку зрения Труханов.
Отметим, споры вокруг памятника Екатерине II не утихают с момента его открытия. "Памятник Екатерине ІІ – преступление против Украины!", "Екатерины ІІ в Одессе не будет!» - именно под такие лозунги состоялось его открытие в далеком октябре 2007 года. Тогда противникки памятника даже устроили потасовки с правоохранителями, некоторые были задержаны.
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Представители ВО "Свобода" и Украинского казачества заверили, что будут через суд добиваться демонтажа памятника, который разжигает межнациональную вражду.
Однако памятник стоит до сих пор.
Напомним также, что в июле этого года на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе.
Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.
Добавим, что на днях также стало известно о массовой драке в одесской Аркадии.