Петиція про заміну пам'ятника Катерині ІІ на пам'ятник Біллі Геррінґтону в Одесі набрала 25 000 підписів.

Про це свідчить повідомлення на сайті президента.

Автор петиції Олексій Матвєєв так описує ситуацію:

"Катерина ІІ є контроверсійною історичною постатью що своїми діями завдала великої шкоди Українській державності та культурі. Сам факт встановлення цього пам'ятника був страшною помилкою та кожен день його подальшого існування сигналізує про те що Одеса знаходиться у зоні російського культурного впливу. Настав час це змінити.



Пропонується проект пам'ятнику де актор Біллі Геррінґтон буде сидіти за барною стійкою з пляшкою пива. Таким чином ми будемо у вигращі одрази по декільком пунктам:





1. Відмова від сумнозвістно російської спадщини та гучна заява що Одеса це не якесь провінційне містечко російської імперії. Що Одеса не є частиною російської культури а має свою культуру та почуття гумору.

2. Чіткий сигнал що України про підтримку ЛГБТ спільноти

3. Це весело та смішно.

4. Усі студенти Одеських ВНЗ після отримання диплому зможуть випити пива з Біллі Геррінґтоном.

5. Постать Біллі Геррінґтон має великий культурний вплив в інтернеті та поява такого пам'ятника стане дуже популярним туристичним аттракціоном".

Тобто жарт вийшов на новий рівень і його тепер розглядатиме президент України Володимир Зеленський.

агадаємо, розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині Одеси.

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Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім пояснив, чи потрібен окупантам Миколаїв для захоплення Одеси.