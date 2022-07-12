Петиция о замене памятника Екатерине II на памятник Билли Геррингтону в Одессе набрала 25 000 подписей.

Об этом говорит сообщение на сайте президента.

Автор петиции Алексей Матвеев так описывает ситуацию:

"Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре. Сам факт установления этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить.

Предлагается проект памятнику, где актер Билли Геррингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива, таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам:

1. Отказ от печально известного русского наследия и громкое заявление что Одесса это не какой-то провинциальный городок русский. Что Одесса не является частью русской культуры, а имеет свою культуру и чувство юмора

2. Четкий сигнал Украины о поддержке ЛГБТ сообщества

3. Это весело и смешно.

4. Все студенты Одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Геррингтоном.

5. Фигура Билли Геррингтон имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом".

То есть шутка вышла на новый уровень и ее теперь будет рассматривать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине Одессы.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.