Петиция о замене памятника Екатерине II на памятник Билли Геррингтону в Одессе набрала 25 000 подписей.
Об этом говорит сообщение на сайте президента.
Автор петиции Алексей Матвеев так описывает ситуацию:
"Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре. Сам факт установления этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить.
Предлагается проект памятнику, где актер Билли Геррингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива, таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам:
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2. Четкий сигнал Украины о поддержке ЛГБТ сообщества
3. Это весело и смешно.
4. Все студенты Одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Геррингтоном.
5. Фигура Билли Геррингтон имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом".
То есть шутка вышла на новый уровень и ее теперь будет рассматривать президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине Одессы.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.