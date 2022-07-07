Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Оперативне командування «Південь».
А вже ввечері під час повітряного бою, винищувач противника здійснив пуски двох крилатих ракет “повітря-повітря” по наших літаках.
«Наші літаки не постраждали, а рашистський Су-35 був змушений покинути зону чергування у повітрі і ретируватися», - повыдомили в ОК «Південь».
Також повідомляється, що міноборони росії намагається закидати Одещину фейками про розташування військової техніки та підрозділів в соціально-гуманітарних та медичних об’єктах.
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«Закликає міжнародні організації вплинути на українську владу, яка, нібито, в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку. Водночас, самі окупанти на тій же ж Херсонщині ховають свою техніку та військових в лікарнях, дворах дитсадків та шкіл, в інших соціально значущих об’єктах, саме в надії, що по цих місцях Збройні Сили України не вестимуть вогонь», - повідомили в ОК, підкресливши, що підступність окупантів безмежна.
Нагадаємо, Віталій Кім відповів, чи потрібен окупантам Миколаїв для захоплення Одеси.
Також повідомлялось, що чоловік, який втратив жінку і сина, розповів, що відбувалося у трагічну ніч у Сергіївці.
Крім того Politeka.net писала, що українців попередили, що чекає на Одесу після втечі окупантів зі Зміїного.