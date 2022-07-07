Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Оперативное командование «Південь».
А уже вечером во время воздушного боя, истребитель противника совершил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам.
"Наши самолеты не пострадали, а рашистский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться", - сообщили в ОК "Південь".
Также сообщается, что минобороны россии пытается забрасывать Одесщину фейками о расположении военной техники и подразделений в социально-гуманитарных и медицинских объектах.
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«Призывает международные организации повлиять на украинские власти, которые, якобы, таким образом притесняют мирное население, подвергают его опасности. В то же время, сами оккупанты на той же Херсонщине прячут свою технику и военных в больницах, дворах детсадов и школ, в других социально значимых объектах, именно в надежде, что по этим местам Вооруженные Силы Украины не будут вести огонь», - сообщили в ОК , подчеркнув, что коварство оккупантов безгранично.
Напомним, Виталий Ким ответил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.
Также сообщалось, что мужчина, потерявший жену и сына, рассказал, что происходило в трагическую ночь в Сергеевке.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.