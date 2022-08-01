Увечері, 31 липня, жителі Одеси та області почули сильні вибухи до оголошення повітряної тривоги.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили деталі нападу.

Росіяни вперше вдарили по Одеській області ракетами типу "Іскандер". Було випущено дві ракети з території тимчасово окупованого Криму.

Від розриву ракет у повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки, які схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом.

Військовий попереджають, що такі пастки є небезпечними, оскільки мають високу температуру горіння і можуть завдати масштабних опіків. Декілька таких пасток привели до спалаху сухої трави.

Співробітники ДСНС оперативно загасили пожежу. Наразі інформації про постраждалих немає.

ОК "Південь" переконливо просить місцевих не наближатися до підозрілих предметів і тим більше не підбирати їх, а також нагадують, що для того, щоб убезпечити себе та оточуючих, про всі підозрілі знахідки слід повідомляти компетентні служби.

Нагадаємо, на Одещині підірвалося судно.

Також повідомлялося, що на Одещині запровадили нове суворе правило – що треба знати пасажирам.

Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.