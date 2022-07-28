В одном из районов Одесской области вводится новое правило, которое коснется пассажиров городского транспорта.

Так, согласно распоряжению главы Подольской районной военной администрации Михаила Лазаренко, после сигнала воздушной тревоги водитель должен проинформировать о ней пассажиров и остановиться на ближайшей остановке по маршруту.

Находиться в салоне во время тревоги запрещено, поэтому пассажирам необходимо будет выйти.

Водители же должны припарковаться, выключить двигатель, надежно закрыть двери транспорта и перейти к ближайшему укрытию.

«При поступлении сигнала "Отбой воздушной тревоги" водители выходят из укрытия, проверяют техническое состояние транспортного средства и восстанавливают движение на маршруте», - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине появятся остановки–укрытия.

Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу.

Ряд таких остановок появятся в Харькове. О других городах пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который устроил дебош в храме и избил одесситку.

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