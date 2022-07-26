Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари росіян на Одещині та показав кадри з місця.

Глава держави повідомив , що рано вранці у вівторок, 26 липня, було завдано удару по курортній Затоці.

«Ранок. Звичайне селище Затоки. Люди відпочивали та жили. Просто мешкали. Ні баз, ні військ. Просто терористам із РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "визволитель", який руйнує наше життя", - зазначив президент.

Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», рашисти завдали масованого ракетного удару, у тому числі із застосуванням авіації, у напрямку до Чорного моря.

Випущено декілька ракет повітряного базування. На Одещині є потрапляння до приватних будівель прибережних сіл з наступним займанням.

Попередньо постраждалих немає.

Нагадаємо, у ЗСУ виникли непередбачувані складнощі на Херсонському напрямку.

Також повідомлялося, що окупанти готуються до штурму одразу двох міст.

Крім того Politeka.net писала, що в окупованому Донецьку горить нафтобаза.