Глава государства
«Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - отметил президент.
Как сообщили в оперативном командовании «Пивдень», рашисты нанесли массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю.
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Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием.
Предварительно пострадавших нет.
Напомним, у ВСУ возникли непредсказуемые сложности на Херсонском направлении.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.
Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.