Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары россиян по Одесской области и показал кадры с места.

Глава государства сообщил , что рано утром во вторник, 26 июля, был нанесен удар по курортной Затоке.

«Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - отметил президент.

Как сообщили в оперативном командовании «Пивдень», рашисты нанесли массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю.

Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием.

Предварительно пострадавших нет.

Напомним, у ВСУ возникли непредсказуемые сложности на Херсонском направлении.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.

Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.