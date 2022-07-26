Про це він повідомив в ефірі
"Ви, мабуть, бачили відео, що ця ракета знесла всі будинки одним ударом. Відновленню навряд чи щось підлягає, руйнація там страшна", – сказав Братчук.
Братчук переконаний, що такими цинічними ударами путінська армія намагається повторити сирійський сценарій 2015 року.
«Тоді саме такими методами знищували поселення, вбивали мирних людей.
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Так росіяни тиснули на відповідні структури та загони, які там воювали. Це тактика випаленої землі, тактика вбивства мирних громадян, яку сьогодні Росія демонструє у всіх регіонах України, – заявив він.
Зазначимо, що сьогодні Одеську область обстріляли спочатку з літаків Су-30 та Су-35, а потім одразу дальні бомбардувальники завдали ще 8 ударів ракетами Х-22.
Через обстріл у курортному селищі повністю зруйновано 5 житлових будинків. пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок та близько 80 торгових павільйонів у Білгород-Дністровському районі.
Нагадаємо, ракетна атака по Затоці, з'явилося відео руйнувань: "Люди відпочивали та жили"
Також повідомлялося, що окупанти готуються до штурму одразу двох міст.
Крім того Politeka.net писала, що в окупованому Донецьку горить нафтобаза.