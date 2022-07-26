Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що росія повторює сирійський сценарій на Одещині

Про це він повідомив в ефірі «24 каналу».

"Ви, мабуть, бачили відео, що ця ракета знесла всі будинки одним ударом. Відновленню навряд чи щось підлягає, руйнація там страшна", – сказав Братчук.

Братчук переконаний, що такими цинічними ударами путінська армія намагається повторити сирійський сценарій 2015 року.

«Тоді саме такими методами знищували поселення, вбивали мирних людей.

Так росіяни тиснули на відповідні структури та загони, які там воювали. Це тактика випаленої землі, тактика вбивства мирних громадян, яку сьогодні Росія демонструє у всіх регіонах України, – заявив він.

Зазначимо, що сьогодні Одеську область обстріляли спочатку з літаків Су-30 та Су-35, а потім одразу дальні бомбардувальники завдали ще 8 ударів ракетами Х-22.

Через обстріл у курортному селищі повністю зруйновано 5 житлових будинків. пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок та близько 80 торгових павільйонів у Білгород-Дністровському районі.

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