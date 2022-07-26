Об этом он сообщил в эфире
"Вы, вероятно, видели видео, что эта ракета снесла все дома одним ударом. Восстановлению вряд ли что-то подлежит, разрушение там страшное", – сказал Братчук.
Братчук убежден, что такими циничными ударами путинская армия пытается повторить сирийский сценарий 2015 года.
«Тогда именно такими методами уничтожали поселения, убивали мирных людей.
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Так россияне давили на соответствующие структуры и отряды, которые там воевали. Это тактика выжженной земли, тактика убийства мирных граждан, которую сегодня россия демонстрирует во всех регионах Украины, – заявил он.
Отметим, что сегодня Одесскую область обстреляли сначала с самолётов Су-30 и Су-35, а затем сразу дальние бомбардировщики нанесли ещё 8 ударов ракетами Х-22.
Из-за обстрелов в курортном поселке полностью разрушены 5 жилых домов. повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов в Белгород-Днестровском районе.
Напомним, ракетная атака по Затоке, появилось видео разрушений: "Люди отдыхали и жили"
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.
Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.