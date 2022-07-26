Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что россия повторяет сирийский сценарий в Одесской области

Об этом он сообщил в эфире "24 канала".

"Вы, вероятно, видели видео, что эта ракета снесла все дома одним ударом. Восстановлению вряд ли что-то подлежит, разрушение там страшное", – сказал Братчук.

Братчук убежден, что такими циничными ударами путинская армия пытается повторить сирийский сценарий 2015 года.

«Тогда именно такими методами уничтожали поселения, убивали мирных людей.

Так россияне давили на соответствующие структуры и отряды, которые там воевали. Это тактика выжженной земли, тактика убийства мирных граждан, которую сегодня россия демонстрирует во всех регионах Украины, – заявил он.

Отметим, что сегодня Одесскую область обстреляли сначала с самолётов Су-30 и Су-35, а затем сразу дальние бомбардировщики нанесли ещё 8 ударов ракетами Х-22.

Из-за обстрелов в курортном поселке полностью разрушены 5 жилых домов. повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов в Белгород-Днестровском районе.

Напомним, ракетная атака по Затоке, появилось видео разрушений: "Люди отдыхали и жили"

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.

Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.