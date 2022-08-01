Российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область, в этот раз впервые били ракетами типа «Искандер»

Вечером, 31 июля жители Одессы и области услышали сильные взрывы до объявления воздушной тревоги.

В Оперативном командования "Пивдень" сообщили подробности атаки.

Россияне впервые ударили по Одесской области ракетами типа "Искандер". Были выпущены две ракеты с территории временно оккупированного Крыма.

От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки, которые похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

Военный предупреждают, что такие ловушки опасны, так как имеют высокую температуру горения и могут нанести масштабные ожоги. Несколько таких ловушек привели к возгоранию сухой травы.

Сотрудники ГСЧС оперативно потушили пожар. На данный момент информации о пострадавших нет.

ОК "Пивдень" убедительно просит местных не приближаться к подозрительным предметам и тем более не подбирать их, а также напоминают, что для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, о всех подозрительных находках следует уведомлять компетентные службы.

Напомним, в Одесской области подорвалось судно.

Также сообщалось, что на Одесчине ввели новое строгое правило - что надо знать пассажирам.

Кроме того Politeka.net писала о разрушениях в результате ракетного удара окккупантов по Затоке.