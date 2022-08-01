Вечером, 31 июля жители Одессы и области услышали сильные взрывы до объявления воздушной тревоги.
В Оперативном командования "Пивдень"
Россияне впервые ударили по Одесской области ракетами типа "Искандер". Были выпущены две ракеты с территории временно оккупированного Крыма.
От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки, которые похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.
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Военный предупреждают, что такие ловушки опасны, так как имеют высокую температуру горения и могут нанести масштабные ожоги. Несколько таких ловушек привели к возгоранию сухой травы.
Сотрудники ГСЧС оперативно потушили пожар. На данный момент информации о пострадавших нет.
ОК "Пивдень" убедительно просит местных не приближаться к подозрительным предметам и тем более не подбирать их, а также напоминают, что для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, о всех подозрительных находках следует уведомлять компетентные службы.
Напомним, в Одесской области подорвалось судно.
Также сообщалось, что на Одесчине ввели новое строгое правило - что надо знать пассажирам.
Кроме того Politeka.net писала о разрушениях в результате ракетного удара окккупантов по Затоке.