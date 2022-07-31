В Одесской области взорвался украинский катер. Украинское судно наткнулось на взрывное устройство.

О взрыве украинского катера 31 июля сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, взрыв произошел в устье Быстрое.

Сообщается, что лоцманский катер получил пробоину из-за столкновения со взрывным устройством. Сергей Братчук заявил, что пострадавших из-за взрыва – нет.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который устроил дебош в храме и избил одесситку.

Также сообщалось, что Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области.

Кроме того Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки по Затоке.