В Одесской области взорвался украинский катер. Украинское судно наткнулось на взрывное устройство.
О взрыве украинского катера 31 июля сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, взрыв произошел в устье Быстрое.
Сообщается, что лоцманский катер получил пробоину из-за столкновения со взрывным устройством. Сергей Братчук заявил, что пострадавших из-за взрыва – нет.
Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который устроил дебош в храме и избил одесситку.
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Также сообщалось, что Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области.
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