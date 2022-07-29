Дрейфуючі міни продовжують загрожувати безпеці плавання у Чорному морі

Так, на невідомому вибуховому пристрої підірвалось українське гідрографічне українське, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Вибух стався у гирлі Швидке, що з'єднує Дунай із Чорним морем, у четвер, 28 липня.

"Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Півдня, екіпаж провів заходи щодо боротьби за живучість судна.

Проводяться ремонтні роботи, людських втрат немає.

За даними видання про судноплавство USM, йдеться про українське мале гідрографічне судно «Шляховик», яке належить Держгідрографії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про чоловіка, який влаштував бешкет у храмі і побив одеситку.

Також повідомлялося, що Братчук розкрив підступний план росіян на Одещині.

Крім того, Politeka.net писала про наслідки ракетної атаки по Затоці.