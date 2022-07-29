Так, на невідомому вибуховому пристрої підірвалось українське гідрографічне українське,
Вибух стався у гирлі Швидке, що з'єднує Дунай із Чорним морем, у четвер, 28 липня.
"Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Півдня, екіпаж провів заходи щодо боротьби за живучість судна.
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Проводяться ремонтні роботи, людських втрат немає.
За даними видання про судноплавство
Нагадаємо, раніше повідомлялося про чоловіка, який влаштував бешкет у храмі і побив одеситку.
Також повідомлялося, що Братчук розкрив підступний план росіян на Одещині.
Крім того, Politeka.net писала про наслідки ракетної атаки по Затоці.