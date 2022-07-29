Дрейфующие мины продолжают угрожать безопасности плавания в Черном море

Так, на неизвестном взрывном устройстве подорвалось украинское гидрографическое украинское, сообщили в оперативном командовании «Пивдень».

Взрыв произошел в устье Быстрое, соединяющем Дунай с Черным морем, в четверг, 28 июля.

«Судно получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии", – говорится в сообщении.

По информации Пивдня, экипаж провел мероприятия по борьбе за живучесть судна.

Проводятся ремонтные работы, человеческих потерь нет.

По данным издания о судоходстве USM, речь идет об украинском малом гидрографическом судне «Шляховик», которые принадлежит Госгидрографии.

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