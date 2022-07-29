Так, на неизвестном взрывном устройстве подорвалось украинское гидрографическое украинское,
Взрыв произошел в устье Быстрое, соединяющем Дунай с Черным морем, в четверг, 28 июля.
«Судно получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии", – говорится в сообщении.
По информации Пивдня, экипаж провел мероприятия по борьбе за живучесть судна.
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Проводятся ремонтные работы, человеческих потерь нет.
По данным издания о судоходстве
Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который устроил дебош в храме и избил одесситку.
Также сообщалось, что Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области.
Кроме того Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки по Затоке.