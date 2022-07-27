Нетрезвый мужчина совершил два преступления за несколько минут.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной полиции.

Так, он забежал в храм на улице Пантелеймоновской, разбил там церковную скамью, сорвав с витрин всю утварь, и скрылся.

После этого на улице Лейтенанта Шмидта злоумышленник заметил в руках одесситки мобильный телефон, отвлек ее болтовней, неожиданно ударил в лицо, выхватил гаджет и побежал дальше.

Нарушитель оперативно задержан. Правоохранители установили, что у мужчины уже есть судимость за ограбление.

В этот раз его действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) и ч.1 ст.296 (хулиганство). За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Также сообщалось, что спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Одесса остается в циничных и дерзких планах российских оккупантов.

Кроме того, напомним, что в Одессе были задержаны десятки подозрительных людей.