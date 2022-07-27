Нетрезвый мужчина совершил два преступления за несколько минут.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной полиции.
Так, он забежал в храм на улице Пантелеймоновской, разбил там церковную скамью, сорвав с витрин всю утварь, и скрылся.
После этого на улице Лейтенанта Шмидта злоумышленник заметил в руках одесситки мобильный телефон, отвлек ее болтовней, неожиданно ударил в лицо, выхватил гаджет и побежал дальше.
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Нарушитель оперативно задержан. Правоохранители установили, что у мужчины уже есть судимость за ограбление.
В этот раз его действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) и ч.1 ст.296 (хулиганство). За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Также сообщалось, что спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Одесса остается в циничных и дерзких планах российских оккупантов.
Кроме того, напомним, что в Одессе были задержаны десятки подозрительных людей.