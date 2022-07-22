Одеські поліцейські продовжують виявляти осіб, які причетні до співпраці з країною-агресором.

Як пише Politeka.net . про це повідомила прес-служба патрульної поліції в Одеська область.

Так, сьогодні вночі у Київському районі міста до інспекторів звернулися представники територіальної оборони та повідомили, що ними виявлено підозрілого громадянина.

Під час перевірки мобільного телефону у чоловіка виявили контакти абонентів Росії, з якими він мав постійний зв'язок, а також багато фото об'єктів інфраструктури Одеси.

Затриманого було передано до відповідних служб для подальшої перевірки.

Крім того, за добу поліцейські виявили та перевірили 79 підозрілих осіб.