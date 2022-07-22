Як пише Politeka.net . про це повідомила прес-служба
Так, сьогодні вночі у Київському районі міста до інспекторів звернулися представники територіальної оборони та повідомили, що ними виявлено підозрілого громадянина.
Під час перевірки мобільного телефону у чоловіка виявили контакти абонентів Росії, з якими він мав постійний зв'язок, а також багато фото об'єктів інфраструктури Одеси.
Затриманого було передано до відповідних служб для подальшої перевірки.
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