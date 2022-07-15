В Одессе владельцы местного ресторана развернули два огромных флага на фасаде здания, однако чиновникам мэрии это не понравилось, и они грозятся демонтировать их.

Об этом сообщила владелица заведения Инара Заричанская в Facebook.

Она опубликовала предписание управления рекламы Одесского горсовета с требованием демонтировать "рекламные средства на фасаде".

При чем, если инициаторы размещения баннеров сами не уберут их в течение пяти дней, срывать флаги приедут сотрудники КУ "Одессареклама".

"Скучно? Или ждем русских? Сегодня КУ "Одессареклама" угрожает нам демонтажом и штрафами за рекламу. С каких пор государственный символ стал рекламой? За свои средства наше предприятие разместило на своих фасадах государственный флаг Украины и пасторальные пейзажи страны. Но, видимо, коммунальные службы города выполняют заказ врага, а именно живут коррупционными схемами и ждут прежнюю жизнь, в то время как страна пытается выжить и сохранить свою государственность", – написала Инара Заричанская.

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