Об этом сообщила владелица заведения Инара Заричанская в
Она опубликовала предписание управления рекламы Одесского горсовета с требованием демонтировать "рекламные средства на фасаде".
При чем, если инициаторы размещения баннеров сами не уберут их в течение пяти дней, срывать флаги приедут сотрудники КУ "Одессареклама".
"Скучно? Или ждем русских? Сегодня КУ "Одессареклама" угрожает нам демонтажом и штрафами за рекламу. С каких пор государственный символ стал рекламой? За свои средства наше предприятие разместило на своих фасадах государственный флаг Украины и пасторальные пейзажи страны. Но, видимо, коммунальные службы города выполняют заказ врага, а именно живут коррупционными схемами и ждут прежнюю жизнь, в то время как страна пытается выжить и сохранить свою государственность", – написала Инара Заричанская.
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Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.
Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.